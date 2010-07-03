Еще один ребенок умер после ДТП с участием автобуса под Новороссийском

14:18
14:18
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Фото: соцсети
В министерстве здравоохранения Краснодарского края сообщили о смерти еще одного ребенка, попавшего в аварию с участием экскурсионного автобуса под Новороссийском. Об этом пишет РИА Новости.
Поздно вечером 7 августа на 16-м километре дороги Новороссийск – Керчь столкнулись экскурсионный автобус Hyundai, перевозивший более 40 человек, и кроссовер Volkswagen Touareg. Из-за столкновения обе машины упали с 30-метрового обрыва. На месте погибли 40-летняя женщина и двое детей, находившиеся в Volkswagen. 44 человека были госпитализированы, среди них 12 несовершеннолетних. К настоящему моменту в больницах остаются восемь человек.
Принадлежавший санаторию "Эллада" экскурсионный автобус следовал из Пшады в Анапу. В салоне находились жители 12 российских регионов, включая Московскую, Курскую и Владимирскую области. По данным СК, водители автобуса и легкового автомобиля были трезвыми.
Было возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц, и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет. Виновником ДТП СК считает водителя автобуса, его арестовали на два месяца. По одной из версий, мужчина мог уснуть за рулем, на это указывает отсутствие тормозного пути.
Сам мужчина утверждает, что ехал со скоростью 60 километров в час и во время движения его никто не отвлекал. Вместе с тем одна из пострадавших в аварии рассказала телеканалу Москва 24, что водитель изначально должен был ехать по одному маршруту, но решил ехать по другому, чтобы миновать пробку.
Расследование дела продолжается, назначен ряд экспертиз.
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