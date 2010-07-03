Арестован предполагаемый виновник ДТП под Новороссийском

15:53
15:53
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Фото: ТАСС/Артем Виноградов
Приморский районный суд заключил под стражу на два месяца водителя экскурсионного автобуса, вину которого усматривают в ДТП под Новороссийском.
"Судья Руковишников в пятницу удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 41-летнего подозреваемого", – цитирует "Интерфакс" представителя пресс-службы инстанции.
По одной из версий, мужчина мог уснуть за рулем. На это указывает отсутствие тормозного пути. Сам он утверждает, что ехал со скоростью 60 километров в час и во время движения его никто не отвлекал, большинство пассажиров спали.
Поздним вечером 7 августа на 16 километре автодороги Новороссийск – Керчь столкнулись экскурсионный автобус Hyundai, перевозивший более 40 человек, и кроссовер Volkswagen Touareg.
После аварии автомобиль вместе с автобусом упали в обрыв, высота которого – около 30 метров. В результате ДТП на месте погибли трое пассажиров автомобиля Volkswagen – 40-летняя женщина и двое детей. 44 человека были госпитализированы, среди них 12 несовершеннолетних.
Экскурсионный автобус принадлежал санаторию "Эллада" и следовал из Пшады в Анапу. В салоне автобуса находились жители 12 регионов России, включая Московскую, Курскую и Владимирскую области. По информации Следственного комитета, водители автобуса и легкового автомобиля были трезвыми.
В обстоятельствах аварии сейчас разбираются следователи.
Одна из пострадавших в ДТП рассказала телеканалу Москва 24, что водитель изначально должен был ехать по одному маршруту, но решил ехать по другому, чтобы миновать пробку.
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