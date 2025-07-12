12 июля, 14:32Происшествия
Тестировавший вакцину "Спутник V" ученый Захаров погиб в ДТП под Петербургом
Фото: телеграм-канал "Аварийно-спасательная служба ЛО"
Руководитель совета директоров компании "Эскеллена", которая проводила испытания первой российской вакцины от коронавируса "Спутник V", Константин Захаров погиб в результате ДТП в Ленинградской области. Об этом сообщает издание "Аргументы и Факты" со ссылкой на его друга Михаила Чертищева.
По его словам, авария произошла в Приозерском районе. В момент ДТП Захаров был в автомобиле один.
Па данным полиции, на 16-м километре дороги Саперное – Мельникове – Кузнечное водитель, управляя большегрузом "МАN" с полуприцепом, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения из-за лопнувшего колеса. В результате он столкнулся с иномаркой, за рулем которой находился Захаров.
"Костя погиб моментально", – добавил друг ученого.
Ранее три человека пострадали в ДТП на Южнобутовской улице. Предварительно, водитель такси не уступил дорогу легковушке Chevrolet. В результате травмы получили водитель и пассажир такси, а также пассажир второго автомобиля.
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