Тестировавший вакцину "Спутник V" ученый Захаров погиб в ДТП под Петербургом

Фото: телеграм-канал "Аварийно-спасательная служба ЛО"

Руководитель совета директоров компании "Эскеллена", которая проводила испытания первой российской вакцины от коронавируса "Спутник V", Константин Захаров погиб в результате ДТП в Ленинградской области. Об этом сообщает издание "Аргументы и Факты" со ссылкой на его друга Михаила Чертищева.

По его словам, авария произошла в Приозерском районе. В момент ДТП Захаров был в автомобиле один.

Па данным полиции, на 16-м километре дороги Саперное – Мельникове – Кузнечное водитель, управляя большегрузом "МАN" с полуприцепом, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения из-за лопнувшего колеса. В результате он столкнулся с иномаркой, за рулем которой находился Захаров.

"Костя погиб моментально", – добавил друг ученого.

Ранее три человека пострадали в ДТП на Южнобутовской улице. Предварительно, водитель такси не уступил дорогу легковушке Chevrolet. В результате травмы получили водитель и пассажир такси, а также пассажир второго автомобиля.

