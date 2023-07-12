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20:35

Происшествия

Режим повышенной готовности ввели в Анапе из-за непогоды

Фото: ТАСС/Юрий Озаровский

Режим повышенной готовности ввели в Анапе из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями, прохождением циклона на территории города-курорта Анапа <...> введен режим функционирования "Повышенная готовность", – говорится в сообщении.

В связи с этим, коммунальные и оперативные службы города переведены в усиленный режим работы. Предприятиям города, в том числе курортным, предписано подготовиться к непогоде, проверить наличие средств для устранения ее последствий.

В конце прошлой недели на черноморские курорты России обрушились залповые ливни. Потоки воды смывали автомобили, срывали асфальт. На фоне штормовой погоды в Анапе ввели запрет на купание в море.

Запрет на купание в море установили в Анапе

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