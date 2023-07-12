Журналистку Милашину выписали из больницы

Фото: телеграм-канал "Команда против пыток"

Журналистку Елену Милашину, которую ранее избили в Чечне, выписали из больницы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на журналиста Алексея Венедиктова (признан в РФ иноагентом). Он сопровождал женщину во время полета на спецборте из Беслана в Москву.

Он отметил, что Милашина чувствует себя лучше. По его словам, она требовала, чтобы ее выписали, потому что хочет работать. Ей назначили врачебное периодическое наблюдение, добавил Венедиктов.

4 июля на Милашину и адвоката Александра Немова напали, когда они ехали в такси по столице Чечни. В Грозный они прибыли на оглашение приговора жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Зареме Мусаевой.

Журналистка, рассказывая о случившемся, сообщила, что сначала злоумышленники вытащили из машины таксиста, Немова повели к оврагу и начали избивать. Ее облили зеленкой, обрили и жестоко побили.

В Минздраве Северной Осетии оценили состояние пострадавших как средней тяжести. Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения.

Избитых в Чечне Милашину и Немова могут доставить на лечение в Москву