МВД Крыма опровергло участие представителей ВС РФ в драке в Судаке

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Никаких опознавательных знаков на одежде, позволяющих определить принадлежность кого-либо из участников инцидента к военнослужащим, не обнаружили. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что в полицию заявления и сообщения по данному факту не поступали. В ходе проверки достоверности информации правоохранители установили и опросили всех участников произошедшего.

Сотрудники полиции совместно с региональным УФСБ выясняют обстоятельства избиения якобы военнослужащего в курортном городе Судаке Республики Крым. Информация о происшествии ранее появилась в Сети и СМИ.

Сейчас проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке.

В МВД призвали представителей СМИ и блогосферы проверять публикуемую информацию на достоверность и обращаться за официальными комментариями в соответствующие ведомства.

Ранее сообщалось о задержании подозреваемых в нападении на российского военного в одежде с буквой Z в крымском Судаке.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков рассказал, что избиению подвергся служащий по контракту, который проходил лечение в местном санатории. На молодого человека напали в районе набережной.

