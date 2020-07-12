Пассажирам задержанных поездов Москва – Белгород раздадут воду и питание

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Пассажирам задерживающихся поездов организовали раздачу воды и питания на станции Тула. Сбои коснулись пяти составов, сообщает пресс-служба МЖД.

Это поезда № 741, 719 и 743 Москва – Белгород, № 120 Белгород – Санкт-Петербург, № 742 Белгород – Москва. В МЖД уточнили, что пассажиров 741-го обеспечили водой в пути следования.

Пассажиров поездов № 719 и 743 пересадят в Туле в другой состав. Часть отправится на автобусах до станции Лазарево, откуда их ждет пересадка на электрички до Орла.

12 июля на перегоне Лазарево – Щекино в Тульской области сошли 22 вагона грузового поезда. Никто не пострадал, угрозы окружающей среде нет. Временно приостановлено движение поездов, несколько из них задерживаются. Пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ сообщила о начале проверки.