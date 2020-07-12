Движение транспорта затруднено на участке ТТК из-за ДТП

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Водителей призывают объезжать участок на Новорижской эстакаде. Там затруднено движение из-за ДТП, сообщается в микроблоге транспортного комплекса Москвы в Twitter.

"Из-за ДТП на Новорижской эстакаде движение по внешней стороне на участке ТТК временно затруднено по двум полосам", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об аварии на 42-м километре Щелковского шоссе. При столкновении автомобилей двух автомобилей пострадали шесть человек, в том числе один несовершеннолетний. На месте работают полицейские, устанавливаются обстоятельства происшествия.

В Подольске водитель BMW столкнулся с велосипедистом. От полученных травм он скончался на месте. По информации некоторых СМИ, за рулем BMW находился сын экс-министра спорта Бориса Иванюженкова Артем.