В Подмосковье задержали дачных грабителей

По подозрению в серии краж из дачных домов подмосковные полицейские задержали пятерых подозреваемых. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.
"Установлена причастность задержанных к восьми эпизодам противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила около 2 миллионов рублей", – рассказала Татьяна Петрова.
Сообщается, что воры действовали в Коломенском городском округе. Пятеро злоумышленников незаконно проникали в частные дачные дома. Оттуда преступники похищали деньги, дорогие украшения, а также бытовую технику.
По фактам противозаконных действий возбуждены уголовные дела. Устанавливаются иные обстоятельства преступлений.
Ранее суд арестовал гражданина России по подозрению в госизмене. Основные материалы не разглашаются, так как дело имеет гриф "секретно".
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