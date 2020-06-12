В столичном ТЦ у гендиректора украли 1,5 млн рублей из рюкзака

10:16
Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Неизвестный украл 1,5 миллиона рублей и кошелек с банковскими картами из рюкзака, забытого в туалете одного из столичных ТЦ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.
В пресс-службе рассказали, что в полицию поступило сообщение от генерального директора одной из столичных фирм о краже в ТЦ на Ходынском бульваре.
"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в указанном ТЦ в туалетной кабинке неизвестный из рюкзака, оставленного по невнимательности заявителем, тайно похитил деньги в сумме 1 млн 500 тысяч рублей и кошелек с банковскими картами", – говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Ранее гражданка Малайзии лишилась в центре столицы кошелька, в котором находилось в общей сложности 400 тысяч рублей. В полиции 43-летняя женщина рассказала, что гуляла с друзьями по городу. Когда зашла в торговый дом "ГУМ", то обнаружила, что из ее рюкзака пропал кошелек Louis Vuitton. В кошельке находились 1 тысяча сингапурских долларов, 2,5 тысячи малайзийских ринггит, а также 3,3 тысячи долларов США, 300 евро, 40 тысяч рублей и ручка Swarovski.
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