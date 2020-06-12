Пожарные потушили возгорание в ангаре на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожарным удалось ликвидировать возгорание в ангаре на Открытом шоссе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Там отметили, что общая площадь возникшего пожара составила 300 квадратных метров.

"Благодаря оперативному прибытию и слаженной грамотной работе в 07:10 по московскому времени загорание было ликвидировано", – сообщили в МЧС.

В тушении приняли участие 15 единиц техники. При этом в результате возгорания произошло обрушение здания.

"Информации о пострадавших не поступало", – добавили в пресс-службе.

О произошедшем пожаре в ангаре на востоке Москвы стало известно в пятницу утром, 12 июня. Сообщалось, что существует угроза распространения огня на соседние постройки.