Пожар произошел в ангаре на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ангар загорелся на востоке Москвы. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Известно, что охваченное огнем строение располагается на Открытом шоссе.

"Загорелся ангар по адресу Открытое шоссе, 80", – подтвердил источник.

По его словам, существует угроза распространения огня на соседние постройки.

"Площадь пожара составляет 300 квадратных метров", – добавил источник.

На месте происшествия работают пожарные расчеты. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Ранее пожар произошел в подвале кафе на юге Москвы. Сообщалось, что сигнал о пожаре поступил на пульт 10 июня в 22:43.

Позднее возгорание было потушено. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров.