Пожар произошел в подвале кафе на юге Москвы

10 июня, 23:18
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожар охватил подвальное помещение в кафе "Тангал" на юге Москвы. Об этом пишет РИА Новости.
По данным источника в экстренных службах города, сообщение о пожаре поступило на пульт в 22:43. В данный момент проводится эвакуация посетителей заведения.
"ЮАО, улица Красного Маяка. <...> Возгорание в подвале кафе Тангал. Проводится эвакуация посетителей", – сообщил источник.
По данным ТАСС, одновременно проводится эвакуация посетителей из хостела и продуктового магазина "Пятерочка", которые находятся с кафе в одном здании.
"В целях безопасности из магазина "Пятерочка", который находится также по данному адресу, эвакуирован весь персонал. Также выведены на улицы люди из хостела, расположенного в этом же здании", – добавил источник в экстренных службах.
Он также сообщил, что общая площадь возгорания на данный момент составляет порядка 20 квадратных метров.
Ранее пожар произошел в доме в проезде Дежнева. Сообщалось, что возгорание случилось по адресу: проезд Дежнева, дом 15, корпус 1 на 11 этаже.
В результате пожара погиб один человек. При этом в ходе ликвидации были спасены 13 человек.
Один человек погиб в результате пожара в проезде Дежнева
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