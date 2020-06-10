Пожар произошел в подвале кафе на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар охватил подвальное помещение в кафе "Тангал" на юге Москвы. Об этом пишет РИА Новости.

По данным источника в экстренных службах города, сообщение о пожаре поступило на пульт в 22:43. В данный момент проводится эвакуация посетителей заведения.

"ЮАО, улица Красного Маяка. <...> Возгорание в подвале кафе Тангал. Проводится эвакуация посетителей", – сообщил источник.

По данным ТАСС, одновременно проводится эвакуация посетителей из хостела и продуктового магазина "Пятерочка", которые находятся с кафе в одном здании.

"В целях безопасности из магазина "Пятерочка", который находится также по данному адресу, эвакуирован весь персонал. Также выведены на улицы люди из хостела, расположенного в этом же здании", – добавил источник в экстренных службах.

Он также сообщил, что общая площадь возгорания на данный момент составляет порядка 20 квадратных метров.

Ранее пожар произошел в доме в проезде Дежнева. Сообщалось, что возгорание случилось по адресу: проезд Дежнева, дом 15, корпус 1 на 11 этаже.

В результате пожара погиб один человек. При этом в ходе ликвидации были спасены 13 человек.