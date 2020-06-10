Пожарные потушили возгорание в подвале кафе на юге Москвы

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Сотрудникам пожарных служб удалось ликвидировать пожар в подвале кафе "Танлаг" на юге Москвы. Об этом информирует пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

"Принятыми мерами в 23:44 пожар ликвидирован", – сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Там также подтвердили информацию о том, что общая площадь произошедшего возгорания составила 20 квадратных метров.

"Информация о пострадавших не поступала", – добавили в пресс-службе.

По информации представителя экстренных служб города, в момент возникновения пожара посетителей в заведении не было. При этом источником пожара могла стать мебель.

Ранее стало известно, что огонь охватил подвальное помещение в кафе "Тангал" на юге Москвы. Сообщение о пожаре поступило на пульт в 22:43. Отмечалось, что эвакуация посетителей была проведена из магазина "Пятерочка" и хостела, расположенных в том же здании.