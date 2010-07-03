В "Зените" прокомментировали дебош Лунева в аэропорту

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В футбольном клубе "Зенит" прокомментировали дебош голкипера клуба Андрея Лунева в аэропорту Внуково. Об этом сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на пресс-секретаря клуба Антона Макаренко.

Он пояснил, что в настоящий момент конфликт полностью устранен. Луневу был выписан штраф в размере одной тысячи рублей за неподобающее поведение в общественном месте.

Макаренко также добавил, что из-за несаглосованности сотрудников аэропорта вратарь мог опоздать на рейс до Санкт-Петербурга, что и вызвало бурную реакцию футболиста.

"Из-за несогласованности сотрудников авиакомпании вратарь мог опоздать на рейс до Петербурга, вся эта ситуация спровоцировала лишние эмоции в адрес сотрудника, который, видимо, решил найти самый простой способ решить рабочие трудности", – заявил пресс-секретарь клуба.

Ранее сообщалось, что в полицию поступило сообщение от сотрудников аэропорта Внуково, что возле стойки регистрации один из пассажиров нарушает порядок. Им оказался Андрей Лунев.

Сотрудники полиции доставили спортсмена в дежурную часть, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство".

