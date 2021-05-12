Москвичи несут цветы к зданию представительства Татарстана





12 мая – день траура по погибшим в результате стрельбы в казанской школе. Москва онлайн в прямом эфире следит за обстановкой у здания представительства Республики Татарстан, куда москвичи несут цветы и свечи.

Трагедия произошла 11 мая в школе № 175 на улице Файзи в Казани. Нападавший Ильназ Галявиев был задержан полицейскими. По предварительным данным, он окончил эту школу четыре года назад, сейчас ему 19 лет, оружие было зарегистрировано на него. Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве.

Главное управление МЧС РФ по Татарстану запустило горячую линию для оказания психологической помощи. Позвонить можно по номеру 8 (843) 288-45-67.