Емельяненко задержали за распитие алкоголя

Фото: ТАСС/Александр Погожев

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко задержан в столице за распитие алкоголя в общественном месте.

Инцидент произошел около дома 2, корпус 2 по Восточной улице, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "Мужчина доставлен в полицию, на него составлен административный протокол", – сообщил собеседник агентства.

Емельяненко уже арестовывали 1 марта в Кисловодске за вождение и ДТП в пьяном виде. Его признали виновным в неподчинении требованиям полицейского. В итоге суд на полтора года лишил его водительских прав за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Также спортсмен был оштрафован на 30 тысяч рублей.

