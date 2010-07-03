Емельяненко задержали за распитие алкоголя

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко задержан в столице за распитие алкоголя в общественном месте.
Инцидент произошел около дома 2, корпус 2 по Восточной улице, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "Мужчина доставлен в полицию, на него составлен административный протокол", – сообщил собеседник агентства.
Емельяненко уже арестовывали 1 марта в Кисловодске за вождение и ДТП в пьяном виде. Его признали виновным в неподчинении требованиям полицейского. В итоге суд на полтора года лишил его водительских прав за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Также спортсмен был оштрафован на 30 тысяч рублей.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.