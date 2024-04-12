ТАСС: владельцем взорвавшегося в Москве внедорожника оказался экс-сотрудник СБУ

Фото: телеграм-канал Mash

Владельцем взорвавшегося в столичном районе Западное Дегунино Toyota Land Cruiser Prado оказался бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), переехавший в РФ до начала спецоперации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.



"Сейчас рассматриваются несколько версий произошедшего. Согласно одной из них, сработало неустановленное взрывное устройство, но рассматриваются и другие возможные причины", – заключил собеседник.

Как сообщает телеканал "360", инцидент, вероятнее всего, не связан с неисправностью газового баллона. Такую версию выдвинул очевидец, который живет рядом.

По словам жителя, звук был очень хорошо слышен, затем на место подъехала пожарная машина и газовая служба. Другие свидетели отметили, что человек садился в машину, но после попытки завести ее внедорожник взорвался.

"Левую часть машины полностью распотрошило. Это не похоже на газовый баллон, их там не ставят никогда. Сам владелец не сильно пострадал. Скорая осмотрела его, о госпитализации неизвестно", – подчеркнул очевидец.

Инцидент произошел днем 12 апреля в районе Коровинского шоссе. В результате взрыва получили повреждения два соседних автомобиля, стоявшие рядом на парковке. Однако возгорания не произошло.



После произошедшего СКР возбудил уголовное дело. Следователи, криминалисты и другие оперативные службы продолжают работать на месте происшествия, а ход и результаты расследования контролируются столичной прокуратурой.



