Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 апреля, 10:21

Происшествия

Планировавший передавать Киеву информацию о ВС РФ мужчина задержан на Кубани

Фото: depositphotos/doomu

Спецслужбы задержали на Кубани местного жителя, который намеревался передавать информацию о Вооруженных силах (ВС) РФ в украинскую разведку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ РФ по Краснодарскому краю.

Мужчина подозревается в том, что он по собственной инициативе наладил взаимодействие с представителем ГУ разведки Минобороны Украины и дал свое согласие на сбор и передачу сведений о деятельности ВС РФ и других силовых органов на территории Краснодарского края.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее ФСБ задержала в Уфе троих подростков, планировавших совершить диверсию за вознаграждение. По данным спецслужбы, трое друзей вступили в переписку с неизвестными в Telegram. Через мессенджер им предложили совершить поджог объекта связи и выполнить обязательные условия за деньги.

ФСБ РФ задержала троих предполагаемых соучастников теракта в "Крокус Сити Холле"

Читайте также


происшествиярегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика