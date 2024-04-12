Планировавший передавать Киеву информацию о ВС РФ мужчина задержан на Кубани

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Спецслужбы задержали на Кубани местного жителя, который намеревался передавать информацию о Вооруженных силах (ВС) РФ в украинскую разведку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ РФ по Краснодарскому краю.

Мужчина подозревается в том, что он по собственной инициативе наладил взаимодействие с представителем ГУ разведки Минобороны Украины и дал свое согласие на сбор и передачу сведений о деятельности ВС РФ и других силовых органов на территории Краснодарского края.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее ФСБ задержала в Уфе троих подростков, планировавших совершить диверсию за вознаграждение. По данным спецслужбы, трое друзей вступили в переписку с неизвестными в Telegram. Через мессенджер им предложили совершить поджог объекта связи и выполнить обязательные условия за деньги.

