Число госпитализированных с гастроэнтеритом в Екатеринбурге возросло до 28 человек

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Число госпитализированных с острым гастроэнтеритом из специализированного учебно-научного центра УрФУ в Екатеринбурге возросло до 28 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего за медицинской помощью обратился 31 человек, включая одного взрослого. Медики оценивают состояние госпитализированных как "близкое к удовлетворительному".

В это же время министерство здравоохранения региона планирует провести оперативный осмотр всех 206 учеников научного центра, добавили в департаменте информационной политики Свердловской области. Кроме того, главе местного Минздрава поручено проверить число коек и при необходимости создать дополнительные места в инфекционных палатах.

После инцидента занятия в учебном заведении будут проходить в дистанционном формате, рассказали в пресс-службе УрФУ. Ожидается, что такой режим сохранится до каникул, запланированных на 19–30 марта.

Об инциденте с заражением острым гастроэнтеритом в общежитии учебно-научного центра стало известно 12 марта. Изначально сообщалось о 20 госпитализированных, а всего за медпомощью на тот момент обратились 27 учеников в возрасте от 16 до 18 лет.

