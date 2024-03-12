После столкновения самолета с трапом в Шереметьево возбудили дело

Фото: телеграм-канал "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Следователи Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте возбудили уголовное дело по факту столкновения самолета с трапом в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается в телеграм-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Эксперты осмотрели поврежденное воздушное судно, организовали комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.

В ведомстве добавили, что в настоящее время назначены необходимые судебные экспертизы. Также стало известно, что, предварительно, ущерб превышает миллион рублей.

По предварительной информации, вечером 11 февраля во время буксировки воздушного судна авиакомпании "Аэрофлот", которое прибыло из Баку, самоходный пассажирский трап задел левое полукрыло самолета. В связи с инцидентом задержек отправления авиарейсов не было.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку информации о столкновении самоходного трапа с самолетом в аэропорту Шереметьево.

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