Глава Брянской области сообщил об антитеррористических мероприятиях в регионе

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На территории Брянска запланировано проведение предупредительно-профилактических мероприятий по предупреждению террористических действий. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, антитеррористические мероприятия будут проводиться правоохранительными органами 12 марта.

"Прошу отнестись с пониманием и соблюдать спокойствие!" – уточнил глава Брянской области.

Ранее Богомаз сообщил, что с утра 12 марта силы ПВО России ликвидировали беспилотник ВСУ самолетного типа над территорией Брасовского района Брянской области. По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал.

До этого министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 12 марта средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме 25 украинских беспилотников над российскими регионами.

