12 марта, 12:14Происшествия
Глава Брянской области сообщил об антитеррористических мероприятиях в регионе
Фото: 123RF/grigorenko
На территории Брянска запланировано проведение предупредительно-профилактических мероприятий по предупреждению террористических действий. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, антитеррористические мероприятия будут проводиться правоохранительными органами 12 марта.
"Прошу отнестись с пониманием и соблюдать спокойствие!" – уточнил глава Брянской области.
Ранее Богомаз сообщил, что с утра 12 марта силы ПВО России ликвидировали беспилотник ВСУ самолетного типа над территорией Брасовского района Брянской области. По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал.
До этого министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 12 марта средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме 25 украинских беспилотников над российскими регионами.
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