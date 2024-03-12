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12 марта, 08:22

Происшествия

Ракету "Точка-У" и 8 снарядов РСЗО Vampire сбили над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские системы ПВО сбили украинскую ракету "Точка-У" и восемь снарядов RM-70 Vampire над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, атака была пресечена около 07:30 по московскому времени.

Ранее в Минобороны России сообщили, что системы противовоздушной обороны сбили и перехватили в общей сложности 25 беспилотников самолетного типа ВСУ над регионами РФ в ночь на 12 марта.

В министерстве добавили, что в Московской области были уничтожены два БПЛА, в Белгородской – семь дронов, в Курской – 11 беспилотников, в Орловской – два дрона, а также по одному БПЛА в Ленинградской, Брянской и Тульской областях.

Ночью 12 марта белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал, после атаки беспилотника ВСУ семь населенных пунктов в регионе остались без света. Среди мирного населения пострадавших нет, уточнил он.

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