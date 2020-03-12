Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Греции

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В Греции зафиксировали первый случай смерти пациента с коронавирусом, сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранение страны.

Как уточняется, умер 66-летний мужчина, у которого также были обнаружены другие проблемы со здоровьем.

Кроме того, первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы на Кубе. Там коронавирус диагностирован у трех туристов из Италии.

В АТОР сообщили, что от туров в России отказываются иностранные туристы. Общая стоимость возвращенных путевок составляет не менее 500 миллионов рублей. Чаще всего туры возвращают на азиатском рынке. В первую очередь это касается Китая и Южной Кореи. Кроме того, были зафиксированы случаи отмены поездок из Вьетнама, Индонезии и Японии.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 года в китайском Ухане.

11 марта ВОЗ объявила мировую пандемию коронавируса. Специалисты организации призвали страны, в которых случаев заболевания еще не было выявлено, принять все возможные меры противодействия болезни.

По последним данным, на территории материкового Китая было инфицировано около 80,7 тысячи человек, а за его пределами – свыше 37 тысяч. Количество летальных исходов после заражения вирусом составляет более 4,5 тысячи.