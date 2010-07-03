Реагировать на детский плач у соседей призвали после случая с девочкой-маугли

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Департамент труда и социальной защиты населения Москвы призвал жителей города реагировать на детский плач у соседей после случая с девочкой-маугли.

В заявлении, которое распространила пресс-служба департамента, москвичей попросили "не оставаться безучастными" в подобных ситуациях.

При обнаружении детей, оставшихся без присмотра, или продолжительного плача ребенка в запертой квартире можно обратиться в Центр поддержки семьи и детства или на портал www.опсид.москва.

"Не будьте равнодушными – возможно, именно сейчас кому-то нужна наша помощь", – говорится в сообщении.

10 марта полицейские обнаружили запертую в квартире на Ленинградском шоссе пятилетнюю девочку. Дверь вскрыли при помощи сотрудников МЧС.

Ребенка с признаками анорексии доставили в реанимацию городской больницы. Мать девочки была задержана. Возбуждено уголовно дело по статье о покушении на убийство.

Как сообщили в столичном главке СК, "на шее у ребенка было обнаружено вросшее в кожу украшение". Кроме того, полицейские отметили отсутствие у девочки "социальных навыков".