ФСБ задержала гражданина Белоруссии за поджог электроподстанции в Туле

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Гражданина Белоруссии задержали в Воронеже за поджог тяговой электроподстанции в Туле по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным службы, мужчина 1998 года рождения был причастен к поджогу электроподстанции АО "Тульские городские электросети". В отношении гражданина Белоруссии было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 281 Уголовного кодекса РФ ("Диверсия"). Задержанному грозит до 20 лет колонии.

В ФСБ уточнили, что мужчина уже был судим за хулиганство с использованием оружия, взрывчатых или горючих веществ. После отбытия срока в январе этого года он вышел на контакт с сотрудником украинских спецслужб через судимого за совершение краж украинца Отари Данько по кличке Гриша Московский, который жил в Харькове. По информации ФСБ, именно он дал белорусскому гражданину задание, за которое пообщел денежное вознаграждение.

"5 февраля 2024 года по заданию фигурант прибыл в Тулу, где изготовил самодельное зажигательное устройство и осуществил поджог электроподстанции", – говорится в сообщении.

После предоставления видеоотчета мужчине поступили на банковскую карту денежные средства и новое задание. Он должен был направиться в Воронеж для поджогов трансформаторной электроподстанции и насосной станции.

По месту временного пребывания преступника были изъяты мобильный телефон с перепиской и три готовые зажигательные смеси, добавили в ведомстве.

"Все организаторы и соучастники преступления, в том числе иностранные граждане, будут объявлены в розыск и привлечены к уголовной ответственности", – указано в заявлении.

Ранее ФСБ объявила в международный розыск украинского хакера Романа Орленко, которого заочно обвинили в использовании шпионских программ для сбора сведений о российских объектах. В ведомстве при этом уточнили, что Орленко прячется от следственных органов за границей.

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