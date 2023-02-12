Пожарные приступили к тушению возгорания в "Москве-Сити"

Фото: МЧС России

Пожарные приступили к ликвидации возгорания в строящейся башне Moscow Towers в "Москве-Сити". Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Столичные огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар на Пресненской набережной", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в тушении пожара задействованы 50 человек и 15 единиц техники.

Информации о пострадавших не поступало. Ранее сообщалось, что в момент возгорания в здании никого не было.

Возгорание в строящемся здании на территории делового центра произошло вечером воскресенья. Огонь распространился на площади в 100 квадратных метров. Причиной пожара могло стать воспламенение стройматериалов.

Из-за работы экстренных служб было временно перекрыто движение в 1-м Красногвардейском проезде. Также пожар повлиял на движение автобусов с344 и электробусов маршрутов м31, м32.



Утеплитель загорелся в строящейся башне в "Москве-Сити"

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