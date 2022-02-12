Один человек погиб, трое пострадали в ДТП в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб, трое получили травмы при аварии с тремя машинами в ТиНАО. Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы в своем телеграм-канале.

Ведомство уточнило, что ДТП произошло на 67-м километре Варшавского шоссе, в районе пересечения с Калужским шоссе.

"В настоящее время имеется информация об одном погибшем и трех пострадавших", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, один из водителей выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП. В настоящее время выясняются все обстоятельства аварии. На месте ЧП на данный момент работают оперативные службы города.

Ранее в Татарстане на трассе М-7 в районе поселка Озерный на заснеженной трассе произошла массовая авария. Там столкнулись два большегруза и две легковые машины.

