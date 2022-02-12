Один человек погиб, трое пострадали в ДТП в ТиНАО

20:13
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Один человек погиб, трое получили травмы при аварии с тремя машинами в ТиНАО. Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы в своем телеграм-канале.
Ведомство уточнило, что ДТП произошло на 67-м километре Варшавского шоссе, в районе пересечения с Калужским шоссе.
"В настоящее время имеется информация об одном погибшем и трех пострадавших", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, один из водителей выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП. В настоящее время выясняются все обстоятельства аварии. На месте ЧП на данный момент работают оперативные службы города.
Ранее в Татарстане на трассе М-7 в районе поселка Озерный на заснеженной трассе произошла массовая авария. Там столкнулись два большегруза и две легковые машины.
Три человека пострадали и один погиб в ДТП с тремя машинами в ТиНАО
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