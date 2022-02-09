Пять автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Авария с участием пяти машин произошла на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
ДТП случилось недалеко от музея Великой Отечественной войны.
"Один человек зажат", – уточнил источник агентства.
В данный момент информация о пострадавших в аварии уточняется. Причины случившегося ДТП выясняются.
Ранее авария произошла на Рублевском шоссе. По данным прокуратуры, там столкнулись шесть автомобилей.
В результате пострадали три человека, один из них получил перелом костей таза. Всех пострадавших госпитализировали.
По предварительной информации ГИБДД, виновником аварии является водитель Mercedes. Он не справился с управлением, двигаясь в попутном направлении.
По факту аварии прокуратура Москвы начала проверку.
"Московский патруль": на Рублевском шоссе произошло массовое ДТП
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