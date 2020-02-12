СК проверит меры безопасности в суде, где покончил с собой экс-глава управления ФСИН

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Следователи проверят обеспечение режима безопасности в суде, где покончил с собой экс-глава управления ФСИН Виктор Свиридов. Об этом сообщает РИА Новости.

Информацию подтвердили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве по факту смерти подсудимого в здании суда проводится доследственная проверка", – сообщили в ведомстве.

В данный момент на месте работают криминалисты и сотрудники Следственного комитета. Устанавливаются причины происшествия. В дальнейшем будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инцидент произошел в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве 10 миллионов рублей. Свиридова признали виновным в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 163 Уголовного кодекса РФ ("Вымогательство в особо крупном размере"). Его приговорили к трем годам тюремного заключения в колонии строгого режима.

