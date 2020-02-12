На Измайловском шоссе спасатели всю ночь снимали енота с дерева

На Измайловском шоссе добровольцы-спасатели из "СпасРезерва" всю ночь пытались снять с дерева енота по кличке Маруся. За операцией отряда наблюдали жители нескольких домов, сообщает телеканал Москва 24.

Зверек забрался почти на верхушку дерева, на высоту шестого этажа, а слезть обратно боялся. Его заметили еще днем и ждали, когда енот спустится сам.

Не дождавшись, в 11 вечера обратились за помощью. Снять Марусю с ветки вызвались спасатели-добровольцы, однако это оказалось совсем не просто.

Но спустя почти 16 часов енот все-таки оказался на земле. Операция по спасению завершилась успешно.

Ранее члены "СпасРезерва" спасли котенка, провалившегося в полую нишу электрического столба на 1-й улице Энтузиастов.