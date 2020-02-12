Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

10:43

Главная / Новости /

На Измайловском шоссе спасатели всю ночь снимали енота с дерева

На Измайловском шоссе прошла операция по спасению енота
происшествия животные

На Измайловском шоссе добровольцы-спасатели из "СпасРезерва" всю ночь пытались снять с дерева енота по кличке Маруся. За операцией отряда наблюдали жители нескольких домов, сообщает телеканал Москва 24.

Зверек забрался почти на верхушку дерева, на высоту шестого этажа, а слезть обратно боялся. Его заметили еще днем и ждали, когда енот спустится сам.

Не дождавшись, в 11 вечера обратились за помощью. Снять Марусю с ветки вызвались спасатели-добровольцы, однако это оказалось совсем не просто.

Но спустя почти 16 часов енот все-таки оказался на земле. Операция по спасению завершилась успешно.

Ранее члены "СпасРезерва" спасли котенка, провалившегося в полую нишу электрического столба на 1-й улице Энтузиастов.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика