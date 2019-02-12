Движение поездов на Арбатско-Покровской линии вводится в график

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12 февраля, 11:37
12 февраля, 11:37
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Движение поездов на центральном участке Арбатско-Покровской линии метро вводится в график, сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.
Ранее там были увеличены интервалы движения. Причина задержек – инцидент с пассажиром.
На Арбатско-Покровской линии (3) увеличены интервалы движения поездов на центральном участке из-за инцидента с пассажиром.— Московское метро (@MetroOperativno) 12 февраля 2019 г.
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