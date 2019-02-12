Движение поездов на Арбатско-Покровской линии вводится в график

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение поездов на центральном участке Арбатско-Покровской линии метро вводится в график, сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.

Ранее там были увеличены интервалы движения. Причина задержек – инцидент с пассажиром.