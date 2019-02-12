Мужчина выжил после падения под поезд на станции "Селигерская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Мужчина, который утром 12 февраля упал под прибывающий поезд на станции "Селигерская", выжил, однако он находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Пострадавшего отвезли в больницу с черепно-мозговой травмой. Для его извлечения с контактного рельса снималось напряжение. Со слов очевидцев, до прибытия помощи мужчина лежал на платформе.

Из-за инцидента, произошедшего около 07:00, временно прерывалось движение на участке от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской" по направлению в центр. В настоящее время поезда Люблинско-Дмитровской линии ходят без сбоев.