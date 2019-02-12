Движение поездов приостановили на участке салатовой ветки метро

Фото: портал Москва 24

На Люблинско-Дмитровской линии столичного метро нет движения поездов между станциями "Селигерская" и "Петровско-Разумовская".

Как говорится в Twitter подземки, поезда не ходят из-за инцидента с пассажиром. По словам очевидцев, человек лежит на платформе. Пассажиров просят пользоваться наземным транспортом.