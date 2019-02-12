Движение поездов на салатовой ветке метро восстановлено

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В Московском метрополитене восстановили движение поездов между станциями "Селигерская" и "Петровско-Разумовская" Люблинско-Дмитровской линии. Об этом говорится в Twitter столичной подземки.

По данным источника "Интерфакса", сбой в движении поездов возник из-за падения пассажира под прибывающий поезд.

"Инцидент произошел около 7:00 на станции "Селигерская". Для извлечения пассажира, упавшего под поезд, снято напряжение с контактного рельса", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что из-за инцидента прервалось движение на участке от "Петровско-Разумовской" до "Селигерская" по направлению в центр.

По словам очевидцев, человек лежал на платформе.

В настоящее время движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии введено в график после сбоя.