На Кубани начали проверку ДК после новогоднего шоу с эротическими сценами

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Полиция организовала проверку Дома культуры в селе Шабельском в Краснодарском крае после показа новогоднего представления для взрослых с эротическими сценами. Об этом сообщает RT.

Шоу "Чудеса там, где в них верят" состоялось 31 декабря, однако видеоролики с мероприятия распространились в Сети только сейчас.

Пользователи Сети отметили, что, несмотря на возрастное ограничение, некоторые зрители пришли на представление с детьми.

Источник издания в краевой администрации рассказал, что после произошедшего глава района провел беседу с директором ДК, режиссером и актерами шоу. Они написали объяснительные.

"Приняты административные решения вплоть до увольнения", – рассказали в администрации.

В свою очередь, глава села покинул пост по неизвестным причинам.

При этом директор ДК Елена Алейникова в беседе с "Газетой.ру" рассказала, что в Сети распространились фейковые видеоролики, которые смонтировали неизвестные. Коллектив, по ее словам, уволился по собственному желанию, не справившись с позором.

"Это все фейки. Кто распространил это видео, я не знаю. Но это все ложь и провокация. Не было там ничего такого, абсолютно не было. Все смонтировали, все подделали. И теперь нас за это еще и прокуратура таскает", – заявила Алейникова.

Женщина также сообщила, что уволилась вместе с остальными. Теперь коллектив ДК надеется на справедливость и установление личностей виновных в монтаже.

До этого Дом культуры в Псковской области приостановил проведение дискотек после того, как на одной из них прозвучала песня Верки Сердючки (сценический псевдоним украинского певца Андрея Данилко). Инцидент вызвал негодование у пользователей социальных сетей, которые сочли выбор данного артиста неуместным и оскорбительным для участников СВО.

