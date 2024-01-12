Полиция Екатеринбурга нашла женщину, заставившую сына выйти на улицу в одних носках

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Полицейские Екатеринбурга проверяют информацию о том, что местная жительница заставила малолетнего сына выйти на улицу без обуви. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе городского управления МВД России.

По словам собеседника агентства, информация о противоправных действиях в отношении ребенка зарегистрирована в отделе полиции № 12.

Детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков заявил, что полицейские уже установили личность матери. Об этом сообщает "Газета.ру".

По его словам, правоохранители уточняют информацию, состояла ли семья на учете и обращали ли на нее внимание профильные ведомства. Он добавил, что правоохранители будут устанавливать факт наличия или отсутствия правонарушения, а он вместе с комиссией по делам несовершеннолетних будет разбираться в социально-педагогических аспектах инцидента.

"Необходимо разобраться, что произошло, что побудило, причины, условия и так далее. Чтобы принимать соответствующие решения, правильные решения", – сказал Мороков и отметил, что причины поступка матери пока неизвестны.

Местные СМИ указали, что женщина вывела ребенка на улицу без обуви в воспитательных целях. Очевидцы рассказали порталу e1.ru, что мальчик плакал и говорил, что у него "ноги отпадут", на что мама ответила: "Нет, просто заболеешь". По информации некоторых СМИ, мать решила таким образом наказать сына за то, что тот долго выгуливал собаку.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае младенец замерз насмерть в неотапливаемом доме, в котором его оставила мать. По данным СУ СК по региону, в отношении 21-летней матери возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что близкий родственник пришел навестить семью и нашел тело новорожденного и уже замерзающего, но живого двухлетнего брата. По предварительным данным, малыш умер от обморожения. Второго ребенка доставили в отделение республиканской больницы, где оказали медпомощь.

СК РФ возбудил уголовное дело против женщины, воспитывающей 15 детей