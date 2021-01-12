Соцзащита предложит помощь московской семье, где отец якобы применил насилие к ребенку

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Московской семье, где отец якобы применил насилие к ребенку, будет предложена помощь от соцзащиты. Об этом сообщили в столичном департаменте труда и социальной защиты населения.

Уточняется, что данная семья ранее не обращалась за социальной помощью.

Накануне прокуратура Москвы инициировала проверку по факту применения насилия к 14-летней девочке.

Инцидент произошел в квартире на Сиреневом бульваре. СМИ сообщали, что после произошедшего ребенок с телесными повреждениями был госпитализирован.

Сейчас девочка находится в медицинском учреждении, после ее выписки сотрудники соцзащиты навестят семью и предложат помощь.