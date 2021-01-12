Прокуратура проверит факт применения насилия к 14-летней девочке на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прокуратура Москвы инициировала проверку по факту причинения насилия к 14-летней девочке на востоке столицы. Об этом информирует официальный сайт ведомства.

По имеющейся информации, инцидент случился 11 января текущего года в квартире на Сиреневом бульваре. Мужчина 1969 года рождения применил насилие к своей 14-летней дочери. Свидетелем инцидента стала другая малолетняя дочь подозреваемого.

Известно, что после произошедшего ребенок с телесными повреждениями был госпитализирован.

Проверку по факту инцидента начала Бутырская межрайонная прокуратура.

"Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте и своевременности действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия, а также действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей по воспитанию и заботе о детях", – утверждает пресс-служба ведомства.

После проведения проверки планируется рассмотреть вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее прокуратура начала проверку после избиения 10-летней девочки на западе Москвы. Сообщалось, что телесные повреждения у школьницы обнаружили сотрудники образовательного учреждения.