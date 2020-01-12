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В мире

16:23

Лайнер экстренно сел в Индии из-за угрозы взрыва

происшествия за рубежом

Фото: flightradar24.com

В Индии самолет авиакомпании AirAisa совершил экстренную посадку в аэропорту Калькутты. Об этом информирует "Газета.ру".

Ланйнер летел из Калькутты в Мумбаи. В какой-то момент пассажирка, находящаяся на борту воздушного судна, передала пилоту записку, в которой говорилось об угрозе взрыва.

Отмечается, что речь шла о женщине, на теле которой якобы были закреплены взрывные устройства. Привести их в действие она грозилась в любой момент.

В связи с этим самолет вынужденно сел в аэропорту вылета. Женщину задержали. На ее теле взрывных устройств обнаружено не было.

Ранее украинский пассажирский самолет, летевший из Тегерана в Киев потерпел крушение сразу после взлета из аэропорта. В результате катастрофы погибли все, кто находился на борту. Позднее стало известно, что лайнер был сбит иранской ракетой.

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