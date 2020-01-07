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Происшествия

07 января, 22:46

Пассажирский лайнер вернулся в Шереметьево из-за неисправности на борту

происшествия

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Пассажирский самолет Airbus А-321 авиакомпании Nord Wind рейса Москва – Симферополь вернулся в Шереметьево из-за непредвиденной ситуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что на борту лайнера сработали датчики неисправности.

"А-321 авиакомпании Nord Wind вылетел из Шереметьево в Симферополь. Во время набора высоты у него сработал датчик ограничения управления стойки шасси. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета", – говорится в сообщении.

Известно, что воздушное судно удачно село в аэропорту вылета. На борту находились 189 пассажиров и 8 членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее врем проводится осмотр воздушного судна. Подробности устанавливаются.

Ранее самолет Москва – Челябинск ушел на запасной аэродром в Уфе. Причиной послужили неблагоприятные погодные условия в аэропорту назначения.

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