Пользователи Telegram в Москве пожаловались на сбоях в работе мессенджера

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Пользователи Telegram в Москве и Санкт-Петербурге наблюдают сбои в работе сервиса. Жалобы они публикуют в Twitter.

Помимо этих городов, проблемы отметили в Екатеринбурге, Томске, Новосибирске, Благовещенске. На сайте Downdetector, отслеживающем работу популярных интернет-ресурсов, тоже зафиксировали сбои. Там говорится, что преимущественно у пользователей не отправляются сообщения, некоторые также не могут подключиться.

О сбоях сообщают жители Минска и Киева. По сведениям Downdetector, с проблемами сталкиваются в Италии, Германии, Испании, Малайзии, Франции, Великобритании.

Предыдущий масштабный сбой в работе мессенджера случилсянедавно. 11 января с проблемами столкнулись пользователи в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Томске, Кемерове. Жалобы поступал и из Нидерландов, Италии, Южной Кореи, Германии, Испании, Великобритании и Сингапура.