Пользователи Telegram сообщают о проблемах в работе мессенджера

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Пользователи мессенджера Telegram отмечают сбои в работе приложения. Сообщения о проблемах пользователи публикуют в социальной сети Twitter.

Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, сбои зафиксированы у пользователей в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Томске, Новосибирске и Кемерове, передает ТАСС.

Схожие проблемы испытывают жители Италии, Германии, Нидерландов, Испании, Южной Кореи, Великобритании и Сингапура.

Ранее в середине декабря пользователи популярного мессенджера уже сообщали о сбоях в его работе. Тогда одной из распространенных неполадок стала задержка в отправке сообщений. Послания уходили с лагом в несколько минут. Кроме того, у части пользователей сервис находился в статусе "Обновление".

Основатель сервиса Павел Дуров неоднократно заявлял о том, что Telegram невозможно взломать. Он также отмечал, что не планирует продавать мессенджер. При этом приложение хотят монетизировать в 2018 году.