Монетизация Telegram произойдет в начале 2018 года – Дуров

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Мессенджер Telegram могут начать монетизировать в начале 2018 года, сообщил основатель сервиса Павел Дуров. Он не уточнил, как именно будет происходить получение прибыли.

Дуров также открыл новый офис в Дубае на 23 этаже башни Dubai Media City. "Город развивается с такой же скоростью, как и стартапы",– цитирует основателя мессенджера Bloomberg.

Ранее отмечалось, что Дуров около четырех лет назад приобрел две тысячи биткойнов. Пакет криптовалюты на сегодняшний день оценивается в 35 миллионов долларов.

Telegram – бесплатный мессенджер для смартфонов и других устройств, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами различных форматов. Как утверждает создатель сервиса, его невозможно взломать.

В декабре стало известно, что команда Telegram обжалует приказ ФСБ о предоставлении данных для отслеживания переписок пользователей мессенджера в Верховном суде.