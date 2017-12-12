Павел Дуров рассказал о своем заработке на вложениях в биткойны

Фото: AP/Tatan Syuflana
Основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что он купил 2000 биткойнов около четырех лет назад. На свою покупку бизнесмен потратил 1,5 миллиона долларов – по 750 за единицу криптовалюты. Теперь вложения Дурова стоят 35 миллионов долларов.
Бизнесмен оптимистично настроен в отношении будущего биткойнов и считает их "цифровым золотом". Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.
Издание отмечает, что Дуров уехал из России с 2000 биткойнов и 300 миллионами долларов, вырученными от продажи "ВКонтакте". В новом интервью основатель Telegram отметил, что хочет осесть в Дубае, где его привлекает хорошая налоговая система.
Дуров также рассказал, что мессенджер ему уже предложили продать за три-пять миллиардов долларов. Он не уточнил имя покупателя, отметил только, что речь идет о резидентах Кремниевой долины. "Он не продается даже за 20 миллиардов долларов", – подчеркнул Дуров.
Ранее Дуров критиковал предложение российского Минфина запретить "обычным людям" покупать криптовалюту. Он выразил мнение, что появление биткойнов дало мировой финансовой системе шанс получить независимость от США, навязавшей свою национальную валюту в качестве резервной всему миру.
В декабре стали известны имена первых биткойновых миллиардеров. Ими стали братья-близнецы Кэмерон и Тейлор Уинклвоссы. Их стояние оценивается в 100 тысяч биткойнов, которые они не намерены распродавать.
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