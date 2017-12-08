Telegram обжалует приказ ФСБ в Верховном суде РФ

Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова
Telegram, которым пользуется более шести миллионов человек, обжалует приказ ФСБ о предоставлении данных для отслеживания переписок пользователей мессенджера.
Адвокат международной правозащитной организации "Агора" Рамиль Ахметгалиев заявил, что он уже направил в Верховный суд России административный иск, где требует отмены приказа ФСБ, сообщает газета "Ведомости".
Юрист отметил, что документ был издан на основании еще не действующих поправок в российское законодательство. Плюс, приказ подписан не уполномоченным на то органом. Этот документ должны были издать в правительстве РФ, а не в ФСБ.
Ранее сообщалось, что советник президента по интернету Герман Клименко сказал, что основатель мессенджера Павел Дуров будет вынужден сотрудничать с властями, иначе его Telegram как ресурс умрет. В ответ на это Дуров сообщил, что готов прекратить бизнес в странах, оказывающих давление на компанию.
А 14 октября Мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ данные для декодирования сообщений.
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