Telegram обжалует приказ ФСБ в Верховном суде РФ

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Telegram, которым пользуется более шести миллионов человек, обжалует приказ ФСБ о предоставлении данных для отслеживания переписок пользователей мессенджера.

Адвокат международной правозащитной организации "Агора" Рамиль Ахметгалиев заявил, что он уже направил в Верховный суд России административный иск, где требует отмены приказа ФСБ, сообщает газета "Ведомости".

Юрист отметил, что документ был издан на основании еще не действующих поправок в российское законодательство. Плюс, приказ подписан не уполномоченным на то органом. Этот документ должны были издать в правительстве РФ, а не в ФСБ.

Ранее сообщалось, что советник президента по интернету Герман Клименко сказал, что основатель мессенджера Павел Дуров будет вынужден сотрудничать с властями, иначе его Telegram как ресурс умрет. В ответ на это Дуров сообщил, что готов прекратить бизнес в странах, оказывающих давление на компанию.

А 14 октября Мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ данные для декодирования сообщений.