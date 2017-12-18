Пользователи Telegram в Москве сообщили о сбое в работе мессенджера

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Пользователи популярного мессенджера Telegram сообщили о сбоях в его работе. Проблемы отметили жители столицы.

Одной из распространенных неполадок называют задержку в отправке сообщений. Послания уходят с лагом в несколько минут. Отмечается также, что у части пользователей сервис находится в статусе "обновление".

На сайте Downdetector отмечают, что похожие проблемы испытали в Санкт-Петербурге, Стокгольме, Берлине, Лондоне, Милане, Риме и других городах.

Ранее основатель сервиса Павел Дуров сообщал о том, что Telegram невозможно взломать. Он также отмечал, что не намерен продавать мессенджер ни за какие деньги. При этом приложение хотят монетизировать в 2018 году.