В Красногорске возбудили уголовное дело по факту смерти двух человек при пожаре

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Правоохранители возбудили уголовное дело после смерти двух человек при пожаре в Красногорске. Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

"10 декабря 2023 года ночью в частном доме в коттеджном поселке "Рижский квартал" городского округа Красногорск произошел пожар. Из горящего дома через балкон удалось выбежать мужчине, которому была оказана медицинская помощь на месте происшествия. После ликвидации пожара были обнаружены тела двух женщин со следами термического воздействия", – говорится в сообщении.

Спасшийся мужчина рассказал, что поджог устроила его 29-летняя дочь, следователи проверят данную версию. Сейчас правоохранители назначили судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы, также были проведены допросы.

Между тем в телеграм-канале Красногорской городской прокуратуры уточнили, что ЧП произошло в микрорайоне Опалиха на улице Якорной. По данным ведомства, возгорание случилось в одном из таунхаусов на общей площади 600 "квадратов". После ликвидации огня спасатели нашли тела двух женщин 1972 и 1994 годов рождения.

Находившемуся в доме мужчине удалось его покинуть при помощи лестницы, приставленной к балкону очевидцами. Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин инцидента.

Как сообщает Life.ru, девушка из подмосковного Красногорска могла устроить пожар под действием наркотиков. По данным СМИ, 57-летний житель двухэтажного дома вместе с 51-летней женой легли спать, а проснулись от криков 29-летней дочери. Она взяла два кухонных ножа и потребовала "сказать правду", угрожая поджечь жилище, говорится в статье.

Родители пытались успокоить дочь и отобрали ножи, однако полного примирения достичь не удалось – внезапно погас свет и повалил густой дым. В результате мужчина пробрался на балкон и спрыгнул со второго этажа, а его дочь и жена погибли в огне. В итоге возгорание перекинулось на соседние дома, повредив еще три строения. Пришлось эвакуировать 15 человек. У спасшегося мужчины выявили резаные раны тела и рук.

Ранее стало известно о смерти мужчины при пожаре в квартире жилого дома на Волгоградском проспекте в Москве. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что погибшим оказался гражданин 1955 года рождения.