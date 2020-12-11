Пожар в лаборатории ФМБА в Красногорске ликвидировали

Фото: скриншот видео телеграм-канала Агентство "Москва"

Спасателям удалось ликвидировать пожар в здании Научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства, который расположен в городском округе Красногорск. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Московской области.

"В тушении пожара принимали участие 63 человека и 18 единиц техники. В 12:10 возгорание было ликвидировано. Информация о пострадавших не поступала", – говорится в сообщении.

Пожар произошел накануне в здании, расположенном в поселке Светлые Горы. На момент приезда пожарных возгорание наблюдалось на первом этаже, где находилась лаборатория.

Позднее кровля горящего здания обрушилась. Огонь полностью охватил второй этаж.

По информации источника в экстренных службах, пожар в здании мог возникнуть из-за короткого замыкания.