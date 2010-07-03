Арестован обвиняемый в убийстве двух девушек житель Екатеринбурга

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Cуд в Екатеринбурге заключил под стражу до 8 февраля Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек летом 2018 года, сообщает РИА Новости.

Двух девушек с огнестрельными ранениями обнаружили на склоне горы Уктус утром 26 августа. Одна из них была мертва, вторую доставили в больницу, где она скончалась через несколько дней.

По подозрению в двойном убийстве задержали 34-летнего местного жителя. Он уже сознался в преступлении.

По словам Алексеева, он работает на заводе инженером-конструктором второй категории, судим не был, на учете у психиатра и нарколога не состоит.

В квартире мужчины нашли составные части пневматического оружия. Как полагают в СК, преступник тщательно спланировал убийство.